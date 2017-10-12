Fed Yönetim Kurulu Üyesi Powell: Küresel finansal koşullardaki normalleşmenin gelişen piyasa ekonomilerine etkisi kontrol edilebilir durumda

Powell, Uluslararası Finans Enstitüsünün başkent Washington DC'de yapılan olağan yıllık toplantısında, gelişen piyasa ekonomilerindeki hassaslıkların arttığına dikkati çekerek bunların 1980'ler ve 1990'lardaki kriz ortamlarına kıyasla daha düşük seviyelerde bulunduğunu söyledi.

Powell, Fed ve gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının şeffaflık ve açık iletişimi desteklemesiyle küresel para koşullarında kademeli olarak normalleşmenin görülmesinin beklendiğini kaydetti.

Gelişen piyasa ekonomilerindeki kurumsal borç durumunun kötüleştiğine dikkati çeken Powell, öte yandan, "Küresel finansal koşullardaki normalleşmenin gelişen piyasa ekonomilerine etkisi kontrol edilebilir durumda." ifadesini kullandı.

Powell, Fed'in para politikasındaki normalleşme sürecinin diğer ülkelerden izole şekilde gerçekleşmediğinin altını çizerek ABD ekonomisindeki toparlanmanın dünya genelinde bütün ekonomilere fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.