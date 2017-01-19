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Fed'den faiz açıklaması

Fed Başkanı Yellen, politika faizini 2019'un sonuna kadar yılda birkaç kez artırmayı öngördüklerini bildirdi.

  • WASHINGTON (AA)
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, politika faizini 2019'un sonuna kadar yılda birkaç kez artırmayı öngördüklerini bildirdi.

Yellen, San Francisco kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine yakın olduğunu söyledi.

İşsizlik oranının yüzde 5'in altına gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığını belirten Yellen, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz artışının ekonomide kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını dile getirdi.

Janet Yellen, "Geçen ay itibarıyla ben ve çoğu meslektaşım federal fon oranını 2019 sonuna kadar yılda birkaç defa artırmayı öngördük. Böylece faiz oranı uzun vadeli tahminiz yüzde 3'e yaklaşacak." şeklinde konuştu.

"Dolar büyümenin güçleneceği beklentileriyle yükseldi"
Fed'in sıkılaşan para politikası nedeniyle iki yıldır yükseliş eğiliminde olan doların, son dönemde yeni yönetimin genişleyici mali politikalarına yönelik beklentilerle daha fazla değer kazandığını aktaran Yellen, bu durumun ABD'nin ticaret açığını olumsuz etkilemeye devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

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