FETÖ'cü 46 grubun aktif büyüklüğü 35 milyar lira

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'cü şirketlerin öz kaynağının 16 milyar, cirosunun 14.2 milyar ve mal varlıklarının ise 4.8 milyar lira olduğunu açıkladı. Buna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 46 grubun şirketlerinin aktif büyüklüğünün 35 milyar lira olduğu belirlendi.

219 KİŞİ ATANDI

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün ekonomi ayağını oluşturan şirketlere fon tarafından yönetici atanmasına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta önemli tespitlerde bulundu. Bu şirketlere yönelik işlemler konusunda titiz bir çalışma yürütüldüğü mesajını veren Yıldırım, şirketlere değil gruplara yönetici atandığına dikkat çekti. Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre, bu şirketlerde 90'ı fon personeli olmak üzere toplam 219 kişi yönetim organlarına atandı.

692 ŞİRKET VAR

Yıldırım, yöneticilerden şirketlerde yaptıkları işlemler hakkında düzenli bilgi talep edildiğini ve atanan yöneticilerin her bir şirket için ayrı ücret almadığını belirterek, "2 bin lira ile 9 bin lira arasında ücret alıyorlar. Bu tutarlar atanan kişinin görev aldığı şirket sayısına bakılmadan tek bir şirketten ödeniyor" dedi. TMSF'ye devredilen şirket sayısı 692, çalışan sayısı da 38 bin civarında.