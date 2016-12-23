FETÖ'cülerin paraları kaçırma görüntüleri ortaya çıktı

Kayıtlarda şüphelilerden Hakan G, Bayram O, Faruk S. ve Mehmet Akif S'nin araçla Atatürk Havalimanına geldikleri, aralarına Ferhan E'nin de katılmasıyla bilet kontuarı önünde beklemeye başladıkları ve bu sırada hava trafik kontrolörleriyle diyalog kurdukları görülüyor.

Şüphelilerin daha sonra dış hatlar gidiş katındaki pasaport kontuarı önüne gelmeleri, ortak hareket eden Hakan G, Bayram O, Faruk S. ve Ferhan E'nin uçağa binmek üzere Dış Hatlar'dan çıkış yapmaları ve ülkeden ayrılmaları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ortak hareket eden 4 şüphelinin, hava trafik kontrolörlerinin yardımıyla parayı yurt dışına çıkardıkları değerlendiriliyor.

Diğer şüpheli Mehmet Akif S'nin ise gümrük kapısının ardından ikinci arama noktasından geçtiği ve yolculara ait valizlerin yürüyen bantlar vasıtasıyla uçakların bagaj kısmına gönderildiği yerde kameralara yansıdı. Emniyet yetkilileri, şüpheli Mehmet Akif S'nin ise bu yöntemle parayı yurt dışına çıkardığını belirtiyor.

- Süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 85 ekibin 10 Aralık'ta 57 adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 10 Temmuz 2014'te Atatürk Havalimanından Tanzanya'ya yüklü miktarda para çıkardıkları belirlenen iş adamları Hakan G, Abdullah Yıldırım D, Ferhat E, Gürkan Z. ve Saffet Ö. ile Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 3 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı