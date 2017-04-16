FETÖ tehdit ve şantajla finansör bulmaya çalışıyor

İstihbarat birimleri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni planını deşifre etti. Örgütün hücre yapılanmasındaki önemli argümanlarından olan 'ışık evleri'ni tekrar faaliyete geçirip 'insan kaynağı' sağlamak isteyen FETÖ'nün alışık olduğu tehdit ve şantajı yeniden devreye soktuğu ortaya çıktı. FETÖ için milat sayılan 17/25 Aralık öncesi örgüt aktivitelerinde yer alan ve sonra ilişkisini kesen esnaf ve işadamlarından bu evlerin finansını sağlamalarını isteyen örgütün bu kişileri, "Seni ifşa ederiz hayatın kararır" sözleriyle tehdit ettiği tespit edildi.

İNSAN KAYNAĞINA AĞIR DARBE

Örgütün en çok insan kaynağı sağladığı dershane ve okulların kapatılması FETÖ'nün hücre yapılanmasındaki yapı taşı olan ev faaliyetlerini artırmasına neden oldu. FETÖ ile bağı deşifre edilmemiş şahısların üzerine kiralanan evlerle terör faaliyetlerini yürütmeye çalıştığı tespit edildi. Evlerin finansını sağlayan finansör esnaf ve işadamlarının tutuklanmasının ardından örgütün ev faaliyetleri de kısıtlandı. Böylece örgütün insan kaynağına da önemli darbe vuruldu. Hâlâ aktif bağını koruyan ailelerin çocuklarının dışında hiçbir çocukla ilişki sağlayamayacak seviyeye getirilen örgüt, kendisiyle ilişkisi olan ailelerin çocuklarını bu evlerde yetiştirip örgüte kazandırmayı planladı.

FİNANS KABİLİYETLERİ KIRILDI

Bu maksatla yeni evler açan örgütün hem bunların finansını hem de tutuklu ve ihraç olan militanların ailelerine sağlanan finansı temin etme noktasında sıkıntıya düştüğü belirlendi. Öte yandan özellikle tepe yönetim ile bölge ve semtlerdeki en alt örgüt militanları arasında irtibatı sağlayan orta sınıfın çoğunun ya tutuklanması ya da kaçması örgütün organize finans sağlama kabiliyetini yok etti.

EN BÜYÜK KAYNAĞINI KAYBETTİ

FETÖ'nün, tutuklanıp mal varlığını kaybetmeyi göze alamayacağını bildiği esnaf ve işadamlarını tehdit edip bunlardan açılan evlerin ve ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü örgüt üyesi ailelerin finansörlüğünü üstlenmelerini talep ettiği öğrenildi. Bu amaçla esnaf ve işadamlarına "bak verdiğimiz görevi yapmazsan seni de ifşa ederiz, hayatın kararır" denildiği belirlendi. FETÖ ile etkin mücadelede kararlı olan emniyet ise FETÖ'nün sözde 'ışık evleri' denilen 'zehir yuvalarını' tek tek tespit etmeye başladı. Örgütün hücreleri olarak belirlenen bu evlere baskınlar yapılarak, örgütün kumpasçı mantık ile insan yetiştirme kaynakları tamamen kurutulacak. (Kaynak: SABAH)