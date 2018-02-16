Piyasalar günü nasıl kapattı? (16.02.2018)

BIST 100 endeksi güne 579,31 puan ve yüzde 0,51 artarak 116.822,90 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 905,17 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 117.130,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 115.960,35 puanı, en yüksek 117.517,62 puanı gören endeks, günü yüzde 0,25 artışla 116.510,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 417,56 puan ve yüzde 0,29 artarak 143.419,08 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 204'ü prim yaptı, 150'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.352,66 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.352,66 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 163 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7497 lira, satışta 3,7647 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7694 lira, satışta 3,7845 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,75'en, bileşik getirisi de yüzde 13,16'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 588 milyon 541 bin 926,76 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 505 milyon 272 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,11 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2442, sterlin/dolar paritesi 1,4034, dolar/yen paritesi de 106,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,38 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 268 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 163,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,50 liradan, bin 76 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 94 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 52 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 72 liradan, 526 liradan alınan Yarım Ziynet 536 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satıldı.