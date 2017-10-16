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Fiat Chrysler 470 bin aracı geri çağıracak

Fiat Chrysler 470 bin aracını servislere geri çağırma kararı aldı.

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Fiat Chrysler Automobiles, dünya genelinde 470 bin aracını servislere geri çağırma kararı aldı.
 
Fiat Chrysler, bir kaza anında araçların aktif kafa koruyucularının devreye girmesini engelleyebilecek bir parçayı değiştirecek.
 
Geri çağırılacak araçlar 2012 üretimi Jeep Liberty, 2012-2013 üretimi Chrysler 200 ve Dodgu Avengerleri kapsıyor.

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