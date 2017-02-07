Fikirtepe’de Barcelona esintisi

Yüzde 40’ı yeşil alan ve sosyal donatı alanı olacak, Barcelona’daki La Rambla Caddesi’nden ilham alınan geniş ve uzun alışveriş caddesinin bulanacağı Fikirtepe’de, her daireye ortalama 1.5-2 otopark düşecek. Fikirtepe’de faaliyet gösteren müteahhit firmaların bir araya gelerek kurduğu Fikirtepe Platfomu’nun Başkanı Nazmi Durbakayım, kentsel dönüşümün şehrin ilk inşa edildiği noktalardan olan Fikirtepe’de başlamasının çok isabetli olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: “Burada plan önce yapıldı sonra kentsel dönüşüm kapsamına girdi. 1 milyon 300 bin metrekarelik araziden bahsediyoruz. Türkiye’de böyle bir alanda kentsel dönüşüm yapılan tek yer. Belki de dünyada böyle bir büyük alan yok.” Fikirtepe’nin dönüşümünün ülke ekonomisi ve sosyal yaşam açısından çok mühim lduğunu aktaran Durbakayım, projeyi çok önemsediklerini vurguladı.

4 MAHALLE GİRDİ

Durbakayım, Fikirtepe diye bahsedilen kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bölgede dönüşüme 4 mahallenin girdiğini kaydederek, “Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy ve Eğitim mahallelerinden oluşan ve 61 yapı adasından şu anda 36’sında inşaat başladı. Kalanlardan da ruhsatları hazırlananlar var” dedi. Kalan 19 adada anlaşmaların bittiğini ve ruhsat almak için hazırlıkların sürdüğünü belirten Durbakayım, “Sorunlu olarak 6 ada var. Bunlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararlarıylaçözülecek” dedi.