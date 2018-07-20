Filipin polisi Türk silahı kullanacak
Türk yapımı özel operasyon silahı, ABD’de yılın tabancası seçilmesinin ardından, Filipinler’e ihraç ediliyor.
İhracat kapsamında Filipin Polis Kuvvetleri artık Türk malı Canik TP9 SF Elite S model silahı kullanacak. 4.6 milyon dolar bedelli 10 bin adetlik sipariş yetkililere teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan üretici firma Samsun Yurt Savunma Sanayi Canik Silah Fabrikası’nın Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Filipinler polis teşkilatı için ilk etapta almış olduğumuz ihalenin toplam adedi 10 bin adet ki, bu adet Temmuz 2018 itibariyle teslim edilmiş durumda. Silahımızın performansı Filipinler’de büyük ses getirdi” dedi.
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