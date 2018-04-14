Filistin, kalkınma için destek bekliyor

Filistin Türk İş Adamları Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Kudüs Ekonomisini Kalkındırma ve Güçlendirme Konferansı’ İstanbul Şişli Radisson Blue Otel’de başladı. Bugün de devam edecek zirvede konuşmacılar Filistin’in kalkınması için destek istediler. ‘Kudüs’e sahip çık’ başlığı altında gerçekleşen konferans, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Türk ve Filistin milli marşları ile Filistin tarihini anlatan bir sinevizyonla açıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Filistin Türk İş Adamları Derneği Başkanı Abda, tarih boyunca Filistin’i işgal etmeye kalkışanların hüsranla yenilgiye uğradığını söyledi.

İKİ AY ÇALIŞTIK

Abda “Bu toplantıda dünyanın her yerinden vatan sevgisi ile buraya gelmiş Filistinli iş adamları var. Biz bu toplantının ortaya çıkması için iki ay çalıştık. Çok iyi fikirler ortaya çıktı. Şimdi bu ortaya çıkan çalışmaları hayata geçirmek için burada toplandık” dedi. Abda, Filistin’in kalkınması için reel politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak “Kudüs bizden bir şeyler yapmamızı bekliyor. Kudüs’ün aslanları orada direnirken, biz de burada onlara ekonomik destek sağlamak için toplandık. Düşmana ilan edelim ki Kudüs’ü içeride koruyan aslanlar gibi dışarıda da onu koruyacak, kalkındıracak aslanları var. Size yalvarıyorum Kudüs için başlattığımız bu çabaya destek verin” dedi. Filistin Yüksek Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydamlı da “Kudüs’e yatırım yapın” dedi. Filistinli Papaz İbrahim Fintis ise “Sıkıntı ve acı içinde yaşayan Kudüs’ün evlatları için bir şeyler yapmak zorundayız. Dışarıda yaşayan zengin Filistinli iş adamlarına çok iş düşüyor. Kudüs’e yönelik yeniden imar, kalkınma çalışmaları acilen hayata geçirilmeli” dedi.