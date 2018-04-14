Filistin, kalkınma için destek bekliyor
Dünyanın dört bir yanından gelen Filistinli işadamları İstanbul’da toplandı. ‘Kudüs Ekonomisini Kalkındırma’ başlığıyla yapılan konferansta konuşmacılar, Filistin’in ekonomik kalkınması için destek çağrısı yaptılar.
Filistin Türk İş Adamları Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Kudüs Ekonomisini Kalkındırma ve Güçlendirme Konferansı’ İstanbul Şişli Radisson Blue Otel’de başladı. Bugün de devam edecek zirvede konuşmacılar Filistin’in kalkınması için destek istediler. ‘Kudüs’e sahip çık’ başlığı altında gerçekleşen konferans, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Türk ve Filistin milli marşları ile Filistin tarihini anlatan bir sinevizyonla açıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Filistin Türk İş Adamları Derneği Başkanı Abda, tarih boyunca Filistin’i işgal etmeye kalkışanların hüsranla yenilgiye uğradığını söyledi.
İKİ AY ÇALIŞTIK
Abda “Bu toplantıda dünyanın her yerinden vatan sevgisi ile buraya gelmiş Filistinli iş adamları var. Biz bu toplantının ortaya çıkması için iki ay çalıştık. Çok iyi fikirler ortaya çıktı. Şimdi bu ortaya çıkan çalışmaları hayata geçirmek için burada toplandık” dedi. Abda, Filistin’in kalkınması için reel politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak “Kudüs bizden bir şeyler yapmamızı bekliyor. Kudüs’ün aslanları orada direnirken, biz de burada onlara ekonomik destek sağlamak için toplandık. Düşmana ilan edelim ki Kudüs’ü içeride koruyan aslanlar gibi dışarıda da onu koruyacak, kalkındıracak aslanları var. Size yalvarıyorum Kudüs için başlattığımız bu çabaya destek verin” dedi. Filistin Yüksek Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydamlı da “Kudüs’e yatırım yapın” dedi. Filistinli Papaz İbrahim Fintis ise “Sıkıntı ve acı içinde yaşayan Kudüs’ün evlatları için bir şeyler yapmak zorundayız. Dışarıda yaşayan zengin Filistinli iş adamlarına çok iş düşüyor. Kudüs’e yönelik yeniden imar, kalkınma çalışmaları acilen hayata geçirilmeli” dedi.
Kudüs pazarlık konusu olamaz
Filistin Türk İş Adamları Derneği Başkanı Abda “Filistin’in düşmanları çok fazla ve bizi aç bırakarak öldürmeye çalışıyorlar. Ayrımcı politikalarla bizi yok etmeye çalışıyorlar. Filistinli siyaset adamlarına sesleniyorum. Milli mutabakatta birleşelim ve milli mutabakat hükümetini kuralım. Kudüs’ü ABD’nin projesinde pazarlık konusu yapmayacağız” dedi.
‘Erdoğan hep duyarlı davrandı’
Dünyanın Filistin sorununa duyarsız kaldığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir” dediğini söyleyen Abda, Türkiye’nin Kudüs hassasiyetinin önemine değindi. Abda, “Türkiyeli iş adamları ile ortaklığımız, kardeşlik düzeyinde devam ediyor. Türkiye hem ekonomik hem de siyasi destek olarak hep Filistin’in yanında durdu, Kudüs sorununa hep duyarlı davrandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs ile ilgili hassasiyeti, bizim için çok anlamlıdır. Filistin halkı Erdoğan ile gurur duyuyor. Filistin halkı Türk halkı ile de gurur duyuyor. Kudüs’ün, Filistin’in, Türkiye’nin ve Türk yatırımcıların yatırımlarına ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
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