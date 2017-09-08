Fındığın borsası artık Hamburg değil Giresun’da

Açılışta konuşan Canikli fındığın borsasının Almanya’nın Hamburg şehrinde olduğu söylemlerinin artık tarih olduğunu belirterek “Çünkü fındığın borsası artık Giresun’da açılmıştır” dedi. Törende konuşan Gıda ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise üreticilere “Üretici açıklanan fiyatın altında fındığını satmamalıdır. Bizim açıkladığımız fiyat 10,5 liradır. TMO üreticimizin fındığını alacaktır. Hiçbir üreticimiz TMO’ya fındığını satamama gibi bir sıkıntıya girmeyecektir. Süre sıkıntısı yoktur” dedi.

TÜM TÜRKİYE KAZANACAK

Tüfenkci ise “Lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, tüketicimiz yani tüm Türkiye kazanacak” dedi. Bu arada açılış öncesi fındık fiyatıyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Fakıbaba, “Bunun düzeleceğine inanıyorum. İnsanlar rahat olsun. Bizim verdiğimiz söz, sözdür. Hiç kimse aceleye falan gelmesin, telaşa kapılmasın. Biz ne fiyat vermişsek TMO onu alacak, ben bu sözü veriyorum. Çiftçimizi zarar ettirmeyeceğiz. Telaşa gerek yok. Biz telaş etmiyoruz, çiftçi kardeşlerimiz de telaş etmesinler.”Bu sırada Ordu Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Arslan Soydan’ın fiyatın revize edilmesi gerektiği şeklinde söylemi üzerine Fakıbaba, “Bakın, üreticilerimiz beklesin neticeyi alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.