Yaklaşık 450 bin ailenin geçim kaynağı olan fındık fiyatlarına müdahale geliyor. Fiyatı 9 liraya kadar gerileyen fındığa devlet TMO kanalıyla müdahale edecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, fındıkta müdahale alımı yapacaklarını açıkladı. Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi’ndeki ziyaretlerinin ardından fındık fiyatlarıyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Çelik, fındık fiyatlarıyla ilgili maalesef tekelci bir mantığın üreticileri mağdur ettiğini dile getirerek “Bundan dolayı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğimizi buradan ifade ediyorum. Üreticinin alın teriyle, üreticinin emeğiyle uğraşanlara bu anlamda gerekli cevabı vermiş olacağız. Fındığın hak ettiği değeri alacağı şekilde, üreticimizi memnun kılacak şekilde piyasada olacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Üreticilerimiz rahat olsunlar. Hükümetimiz, devletimiz her konuda olduğu gibi fındık konusunda da üreticimizin yanındadır” dedi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da önceki gün yaptığı açıklamada “Fındıkta birtakım spekülasyonlar olduğunu çok ciddi bir şekilde görüyor ve takip ediyoruz” demişti.

450 BİN AİLE GEÇİNİYOR

Numan Kurtulmuş “Referandum ortamını fırsat bilen bazı tekelci fırsatçıların, vatandaşımızın fındığının üzerinde oyun oynamasına asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bu konuyu da hemen referandumun arkasından çözeceğiz” diyerek müdahale sinyali vermişti. Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay’ın verdiği bilgiye göre Türkiye genelinde 450 bin çiftçi geçimini fındıktan sağlıyor. Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu ise fındıkta dünya ihracatının yüzde 70’e yakının Türkiye’den yapıldığını belirterek “Fındık denilince akla Türkiye’nin 16 milyar dolarlık tarımsal ihracatının yüzde 10-12 oranında bir ihracat ürünümüz gelmektedir. Fındıkta 10 yıllık ortalamaya bakıldığı zaman 555 bin ton civarında. Fındıkta ortalama ihracat ise 2 milyar dolar civarında seyretmekte” dedi.

Limon üreticisine müjde

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’deki limon üreticilerine soğuk hava zinciri ve depolama konusunda müjde verdi. Elvan “Birçoğunuz, Nevşehir tarafına bu limonları gönderiyorsunuz, oralardaki depolarda muhafaza ediliyor. Nakliye hariç 50-150 milyon ödüyorsunuz. Biz bu meseleyi Mersin’de, Toroslar’da çözmek istiyoruz. Sorun bize aktarıldıktan sonra Orman ve Su İşleri Bakanımız ile oturup, konuştuk. Bize, Toroslar’daki doğal depolama alanlarına bakanlık olarak izin verebileceklerini söylediler” dedi.