Fındık üreticisine “Randıman oyununa gelmeyin” uyarısı

TMO’nun Ünye'de kendi depolarında fındık almaya başlamasının üreticinin bir nebze olsun elini güçlendirdiğini belirten Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, “Üreticinin randıman konusunda haksızlığa uğramaması için dikkat etmesi gerekiyor. Bilindiği gibi Giresun kalite fındık 10,5 liradan, tombul fındık ise 10 liradan alınıyor. Fakat piyasada oluşan algıya göre ‘ben TMO'ya fındığı yatırdığımda elimize 9 lira para geçiyor. Toprak Mahsulleri Ofisinin 50 randıman fındığı 9,78 kuruş oluyor.’ Fakat fındık 50 randıman üzerinde olursa vatandaşımızın eline 10 lira geçiyor. Dolayısıyla piyasada 8,50 liraya fındık alındığını görüyoruz. Tabii ki bizler de üreticilerimizin TMO'ya yönlendirilmesini istiyoruz. Bizler inanıyoruz ki 10 lira gibi bir fındığın TMO'nun almış olduğu fiyatı diğerlerinin de almasını bekliyoruz" dedi.

Çirkinleşmeye gerek yok

Fındıkta randımanın nasıl yapıldığını açıklayan Başkan Osman Sarıkahraman, "Bazı tüccarların randıman üzerinden çirkinleşerek randıman oyunu oynandığı hakkında bilgiler alıyoruz. 250 gram kabuklu fındık tartılarak kırılır. İçindeki çürük, buruşuk ve atığı ayrı ayrı kenara konur. Sağlam fındık yeniden tartılır. Eğer 125 gram gelirse bu 50 randımandır. Bunun üzerine konulan her 2,5 gram 1 randıman yapar. 130 gram gelen fındığın randımanı 52 olur. Ancak piyasada 50 randımanın 125 gramdan 130 grama çıkarıldığı konuşuluyor. Bu da çok çirkin bir harekettir. Üreticilerimiz bu duruma dikkat etsinler. Vatandaşlarımız 52 randıman gelen fındığı tüccara veriyor. Bazı tüccar ise bu fındığı üreticimizin evrakını alarak TMO’ya veriyor. Bu durumda üreticilerimiz mağdur oluyor” diye konuştu.