Finlandiya, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının ülkenin karasularından geçecek bölümündeki inşaat çalışmalarına izni verdi

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yönelik "milat" sayılabilecek bir karara vardığı belirtildi.

Finlandiya'nın önümüzdeki günlerde işletme iznini de çıkarmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin münhasır ekonomik bölgesinde inşaatı için Finlandiya'dan gerekli izinler alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Almanya'dan projenin inşaatı için gerekli tüm izinlerin alındığı hatırlatılırken, boru hattı için planlanan güzergahta bulunan İsveç ve Danimarka'dan da izinlerin sağlanması için sürecin devam ettiği bildirildi.

Toplam maliyeti 9,5 milyar dolar civarında olması beklenen projeyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.