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Fırsatçı Moody’s, harekete geçti

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin kredi notunu düşüren, ardından da defalarca ekonomik operasyon yapan kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, dış kaynaklı döviz kurundaki yükselişi fırsat bilerek yine harekete geçti.

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Türkiye’ye başka bir kredi notu düşürme operasyonun sinyalini veren Moody’s TL’deki değer kaybının, ülkenin dış kırılganlıkları ve düşük döviz rezervi göz önüne alındığında Türkiye’nin kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, liradaki zayıflığın Türk ekonomisi için problem olabileceği iddiasında bulundu.

NOT DÜŞER TEHDİDİ

TL’ye ilişkin bir dizi görüş yayınlayan Moody’s, bankacılık sektörünün gücünü de görmezden gelip bankacılık sektöründe soruların baş gösterebileceğini ve kredilerle ilgili sorunlar yaşanabileceğini öngördü. Moody’s raporunda enflasyonun artmasının şirket karlılıkları ve tüketici satın alma gücünü azaltacağı ifadelerine yer verilerek, faiz artırımıyla birlikte TL’nin tekrar baskı altında kalabileceği duyuruldu. Raporda TL’deki gidişatın Türkiye’nin dış kırılganlıklarını da test edeceği görüşüne yer verildi. Tüm bunların etkisiyle de Türkiye’nin notunun düşebileceği ifadesini paylaşan Moody’s, yine bir fırsatı kaçırmayarak Türkiye aleyhtarı görümünü korudu.

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