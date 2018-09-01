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Fitch, İtalya'nın görünümünü "negatife" çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya'nın görünümünün 'negatife' çevrildiğini duyurdu.

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Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, İtalya'nın uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB" seviyesinde teyit edildiği, ancak görünümünün "durağandan" "negatife" çevrildiği belirtildi.

İtalya'da yeni koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından, mali gevşemenin ülkenin yüksek kamu borcunu potansiyel şoklara karşı açık bırakmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin mali görünümüyle ilgili aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulandı.

Açıklamada, yapısal mali açığın artması durumunda İtalya'nın aşağı yönlü risklere karşı açık kalacağının altı çizilirken, mali risklerin yüksek siyasi belirsizlikle karışmış durumda olduğu yorumuna yer verildi.

İtalya'nın kredi notunun çeşitli ve katma değeri yüksek ekonomisiyle desteklendiğinin kaydedildiği açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek sene yüzde 1,2 büyüme göstermesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu borcu dinamiklerinin ve ekonomik büyüme beklentilerinin zayıflaması, mali politikaların gevşemesi, ekonomi ve mali politikaları olumsuz etkileyecek siyasi gelişmelerin yaşanması ve bankacılık sektöründe risklerin atması durumlarında ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

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