Fitch Ratings: ABD'nin çelik vergisi Çin'i sınırlı etkiler
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirilmesi yönündeki kararının uygulanması halinde, bunun Çin’in metal üreticileri üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını bildirdi.
- AA
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceği yönündeki açıklamalarının Çin’in metal üreticileri üzerindeki etkisinin sınırlı olmasının beklendiğini belirtildi.
Açıklamada Çin’in çelik piyasasının bu yıl istikrarlı görünüm sergilediği, Çinli çelik ihracatçılarının ABD pazarı yerine daha çok bölgesel pazarlarına yoğunlaştığı hatırlatıldı.
Çin’in 2017 yılında toplam çelik ihracatı içerisinde ABD’nin payının yüzde 1 seviyesinde olduğu vurgulandı.
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