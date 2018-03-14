Fitch Ratings küresel ekonomik görünümü değerlendirdi

Raporda ABD, Avro Bölgesi ve Çin’de bu yıl ekonomik büyümenin genel trendin üzerinde seyretmesinin beklendiği, küresel ekonomik büyümenin ise bu yıl yüzde 3 seviyesinin üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin artan yatırım ivmesinden olumlu yönde etkilendiği, iş dünyası algısının iyileştiği ve dış talebin ise arttığı vurgulandı.

ABD’deki vergi reformunun yatırımların artmasına neden olabileceğine dikkat çekilen raporda, Avro Bölgesi’nde bankaların kredilerindeki artışın küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeye devam ettiği değerlendirilmesi yer aldı.

Raporda, gelişen ekonomilerde sıkılaşan istihdam piyasasının tüketici harcamalarında görülen artışı desteklediği, küresel parasal duruşunun ve kredi koşullarının halen elverişli olduğu kaydedildi.

Raporda, gelişmiş ekonomilerde enflasyon riskinin artırdığına dikkat çekilmesine rağmen halen enflasyonda sert bir yükseliş görülmesinin olası olmadığı vurgulandı.

Bu yıl Çin’de kredi büyümesinin hız kesmesiyle ekonomik büyümesinin yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

Raporda, bu zamana kadar zayıf ABD dolarının ve düşük seviyede olan emtia fiyatlarının gelişen ekonomileri genel olarak desteklediğine işaret edilerek, bu etkinin önümüzdeki dönemde ortadan kalkabileceği uyarısında bulunuldu.

İlerleyen dönemde brent petrolün varil fiyatının yeniden 60 ABD dolarının altına inebileceği, ABD Merkez Bankasından (Fed) beklenen faiz artırımlarının ve ekonomik büyümenin ABD dolarını destekleyebileceği kaydedildi.

Raporda, ABD’nin bu yıl için ekonomik büyüme tahminin yüzde 2,5’tan yüzde 2,7’ye, gelecek yıl için ise yüzde 2,2’den yüzde 2,5’e yükseltildiği belirtildi.

Avro Bölgesi için bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,2’den yüzde 2,5’a, gelecek yıl için de yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e revize edildiği bildirildi.

Geçen yıl yüzde 6,9’luk ekonomik büyüme kaydeden Çin’in bu yılın sonunda yaklaşık yüzde 6,5 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, küresel ekonomik büyüme tahminlerine ilişkin temel riskler, “ABD’de çekirdek enflasyonun sert şekilde artması, faiz oranlarında negatif düzenlemeye gidilmesi, küresel ticarette korumacılığın dikkate değer şekilde yükselmesi” olarak sıralandı.

Raporda görüşlerine yer verilen Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton ise “Özel teşebbüs yatırımlarındaki artışın hızlanması, ABD’deki döngüsel genişleme ve gelişmiş ekonomilerde parasal politikaların halen büyümeyi destekleyecek şekilde gevşek olması, yüksek emtia fiyatları ve zayıflayan dolar, gelişen piyasalardaki toparlanmayı destekledi. Çin hafif şekilde frene dokunuyor fakat yakın vadede halen büyümeyi öncelik olarak görüyor.” ifadelerini kullandı.