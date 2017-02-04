Fitch’e rağmen TL %5 değerlendi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ‘not oyununu’ bozan piyasalarda Türk varlıkları, geçen hafta pozitif ayrışarak değerlendi. Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin altına düşürmesi ve Standard&Poor’s’un kredi not görünümünü ‘negatif’e çekmesine karşın geçen hafta diğer para birimleri karşısında yükselişe geçen TL, dolar karşısında bir haftada yüzde 5, Euro karşısında yüzde 4 ve sterlin karşısında yüzde 5 değer kazandı. Fitch ve S&P’nin değerlendirmelerinin ardından geçen hafta cuma günü uluslararası piyasada 3.91 seviyesini test eden ve haftayı 3.8690’dan tamamlayan dolar, hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket etti ve yurt içi piyasaların kapanışında yaklaşık yüzde 5 değer kaybıyla son 1 ayın en düşük seviyesi olan 3.6870 seviyesine kadar geriledi. Geçen hafta dolar karşısında Güney Afrika Randı yüzde 1.6, Brezilya Reali yüzde 1, Macaristan Forinti yüzde 1.4, Hindistan Rupisi yüzde 1.3, Güney Kore Wonu yüzde 3.6 ve Rus Rublesi yüzde 1.5 değer kazandı. Daha önceki süreçte TL ile birlikte en fazla değer kaybeden para birimlerinden olan Meksika Pesosu ise dolara karşı yüzde 2.5 değerlendi. TL’deki değerlenme Borsa İstanbul’da da yankısını buldu. Borsa endeksi geçen hafta yüzde 5.44 değer kazandı. Analistler, TL’nin 2015 ve 2016’da genel olarak emsallerinden negatif ayrıştığını hatırlatarak, 2017’nin ilk günlerinden itibaren bunun tersine döndüğünü kaydetti.

YÜKSELİŞ SÜRER

TL’nin yıl başına göre halen dolar karşısında yüzde 5 düşüşte olduğunu, diğer gelişen ülke para birimlerinin ise yüzde 5›i aşan oranlarda pozitif tarafta olduğunu dile getiren analistler, benzer ülke para birimleri ile arasındaki farkı kapatmak için TL’deki pozitif görünümün devam edebileceğini söyledi. Türkiye için negatif beklentilerin sonlanmasıyla TL’nin diğer para birimlerinden pozitif ayrışmaya başladığını ifade eden analistler, Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları ve piyasada swap olarak değerlendirilen ‘TL depo karşılığı döviz depo’ ihalelerine gelen talebin zayıflamasının da etkisiyle TL’nin güçlendiğini dile getirdi.