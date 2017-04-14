Fitch: Ekonomi ilerleyecek

Kurtulmuş: Bu millet onlarını uşaklarını denize döker

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Pazar günü oylayacağımız ve evet diyerek millet tarafından kabul edilecek olan bu anayasa değişikliğinin de bu kadar tarihi bir önemi vardır. Türkiye hem yeni bir hükümet modeline kavuşacak, hem de bu evetle birlikte sırtındaki bütün yükleri bir kenara bırakıp yoluna koşar adım devam edecektir. 16 Nisan Türkiye için bereketli, uğurlu olsun” dedi.