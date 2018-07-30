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Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama: Çoklu riskleri yansıtıyorlar

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığını duyurdu.

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Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığını duyurdu.

Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, bu ay not indirimine yol açan Türk bankalarına yönelik çoklu risklerin bankaların kredi profilini de tehlikeye attığı belirtildi. TL'deki değer kaybının, yüksek faiz oranlarının, yavaş ekonomik büyümenin bankaların performansı, varlık kalitesi, sermayelendirilmesi, fonlaması ve likiditesi için risk oluşturduğu aktarılan açıklamada, bankacılık sektörü performansının bu yıl bozulmasının beklendiği dile getirildi.

Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığı kaydedilen açıklamada, birçok bankanın hala görünümünün negatif olduğu ya da kredi notunun negatif izlemede olduğu belirtildi.

Açıklamada, piyasalara girişin hala makul olmasına karşın fonlama maliyetlerinin arttığı ve bazı enstrümanlara talebin düştüğü aktarıldı.

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