Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Uşak'ta 32 FETÖ sanığının şirketine kayyum atandı

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verildi.
 
Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  yapılan FETÖ/PDY davası kapsamında yargılaması devam eden bazı sanıkların ortağı  olduğu şirketlere kayyum atanması talebini reddetti.
 
Savcılığın karara itirazını değerlendiren Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi,  2. Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı ara kararın kaldırılmasına ve aralarında iş  adamı Hazim Sesli, OSB Başkanı Ali Yıldırım ve firari sanıkların da bulunduğu 32  kişinin ortağı olduğu şirketlerdeki paylarının yönetimi ve temsili için, 674 ve  675 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler ve CMK 133 maddeleri gereğince Tasarruf  ve Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.
 
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı,  örgüt yapılanmasında "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı  Hazim Sesli'nin de bulunduğu 14'ü tutuklu 111 sanıklı davanın görülmesine Uşak 2.  Ağır Ceza Mahkemesinde kasım ayında başlanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Dünyanın en sıradışı 10 horozu

Dünyanın en sıradışı 10 horozu

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA