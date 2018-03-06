Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde 40 Türk bulunuyor

Forbes, bu yıl 31'inci kez yayımladığı "Dünya Milyarderleri" listesini açıkladı. Dünyanın en zengin ismi, uzun yıllardır zirvede yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i tahtından indiren Amazon'un kurucusu ve CEO Jeff Bezos oldu.

Forbes'un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı.

Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu. Louis Vuitton'un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolarla dördüncü, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 71 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada listede kendilerine yer buldu.

Dünyanın en zengin ilk 10 ismin 7'si ABD'li olurken, Zara'nın sahibi İspanyol Amancio Ortega 71 milyar dolarlık, bir dönem dünyanın en zengin ismi de olan Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu 67,1 milyar dolarlık servetiyle ilk 10'da ABD dışından yer alan diğer isimler oldu.

- Listede 40 Türk yer alıyor

Açıklamaya göre 40 Türk'ün yer aldığı listede Türklerin toplam serveti 72,4 milyar dolara yükseldi. Listede yer alan Türklerin ağırlığı geçen yıla göre önemli oranda arttı. Türklerin toplam sayısı geçen yıla göre dokuz, toplam serveti ise 20,2 milyar dolar artış gösterdi.

Türkiye'nin en zengini Murat Ülker 4,8 milyar dolarlık servetiyle dünya sıralamasında 422'nci oldu. 2013'ten bu yana en fazla Türk'ün yer aldığı listede Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara da dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı.

Listede 1 milyar dolarlık servete sahip olan isimler, Türk milyarder Olgun Zorlu ile birlikte 2.124'üncü sırada yer aldı. Bu yıl ilk kez dünya milyarderleri arasında yer alan Tosyalı Holding'in patronu Fuat Tosyalı 1,4 milyar dolarlık servetiyle listeye 1.650'nci sıradan girdi. Kardeşleri Ayhan Tosyalı ve Fatih Tosyalı ise 1,3 milyar dolarla 1.756'ncı sırayı paylaştı. Ayrıca Polimeks İnşaat'ın kurucusu Erol Tabanca da 1,3 milyar dolarlık servetiyle 1.756'ncı sırayı paylaşan isimlerden oldu.

ABD'de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya'nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl giren biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2,8 milyar dolara çıkardı. ABD'de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA'nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti, 1,5'er milyar dolarlık servetle ilk kez dünya milyarderleri arasında yer aldı.

İngiltere'de kurup 2004'te ABD’ye taşıdığı şirketi Comodo ile internet güvenliğinin tüm alanlarını kapsayan çözümler sunan Melih Abdulhayoğlu da 1,6 milyar dolarla ilk kez listede yer alan Türklerden oldu.

-Tablo

"Dünyanın En Zenginleri" listesinde "dolar milyarderi" olarak yer alan ilk 20 isim ve 2018 servetleri şöyle: Sıra İsim Şirketi 2018 Serveti (milyar dolar) Ülke 1 Jeff Bezos Amazon.com 112,0 ABD 2 Bill Gates Microsoft 90,0 ABD 3 Warren Buffett Berkshire Hathaway 84,0 ABD 4 Bernard Arnault & family LVMH 72,0 Fransa 5 Mark Zuckerberg Facebook 71,0 ABD 6 Amancio Ortega Zara 70,0 İspanya 7 Carlos Slim Helu & family America Movil 67,1 Meksika 8 Charles Koch Koch Industries 60,0 ABD 8 David Koch Koch Industries 60,0 ABD 10 Larry Ellison Oracle 58,5 ABD 11 Michael Bloomberg Bloomberg LP 50,0 ABD 12 Larry Page Google 48,8 ABD 13 Sergey Brin Google 47,5 ABD 14 Jim Walton Wal-Mart 46,4 ABD 15 S. Robson Walton Wal-Mart 46,2 ABD 16 Alice Walton Wal-Mart 46,0 ABD 17 Ma Huateng İnternet-Medya 45,3 Çin 18 Francoise Bettencourt Meyers & family L'Oreal 42,2 Fransa 19 Mukesh Ambani Reliance 40,1 Hindistan 20 Jack Ma Alibaba.com 39,0 Çin

"Dünyanın En Zenginleri" listesinde "dolar milyarderi" olarak yer alan 40 Türk ve 2018 servetleri şöyle; Sıra İsim Şirketi 2018 Serveti (milyar dolar) 422 Murat Ülker Yıldız Holding 4,8 550 Erman Ilıcak Rönesans Holding 4,0 822 Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2,9 859 Osman Kibar Samumed 2,8 887 Mustafa Küçük LC Waikiki 2,7 924 Semahat Arsel Koç Holding 2,6 965 Rahmi Koç Koç Holding 2,5 965 Şarık Tara Enka İnşaat 2,5 1020 Ferit Şahenk Doğuş Holding 2,4 1070 Filiz Şahenk Doğuş Holding 2,3 1103 Suna Kıraç Koç Holding 2,2 1284 Suat Günsel Yakın Doğu Üniversitesi 1,9 1339 Hamdi Ulukaya Chobani 1,8 1394 Mehmet Nazif Günal MNG Holding 1,7 1394 Nihat Özdemir Limak Holding 1,7 1394 Sezai Bacaksız Limak Holding 1,7 1394 Şefik Yılmaz Dizdar LC Waikiki 1,7 1477 Ahmet Çalık Çalık Holding 1,6 1477 Melih Abdülhayoğlu Comodo Group 1,6 1477 Turgay Ciner Park Holding 1,6 1561 Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1,5 1561 Eren Özmen Sierra Nevada Corporation 1,5 1561 Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1,5 1561 Fatih Özmen Sierra Nevada Corporation 1,5 1650 Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding 1,4 1650 Fuat Tosyalı Tosyalı Holding 1,4 1650 Mehmet Hattat Hattat Holding 1,4 1756 Ayhan Tosyalı Tosyalı Holding 1,3 1756 Deniz Şahenk Doğuş Holding 1,3 1756 Erol Tabanca Polimeks Holding 1,3 1756 Fatih Tosyalı Tosyalı Holding 1,3 1867 Mustafa Latif Topbaş BİM 1,2 1867 Sinan Tara Enka İnşaat 1,2 1999 Ali Ağaoğlu Ağaoğlu İnşaat 1,1 1999 Fatma Tuba Yazıcı Diler Holding 1,1 1999 Hamdi Akın Akfen Holding 1,1 1999 Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem 1,1 1999 Mehmet Rüştü Başaran Habaş 1,1 1999 Murat Vargı MV Holding 1,1 2124 Olgun Zorlu Zorlu Holding 1,0