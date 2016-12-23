Fransýz Engie, Sinop NGS'den çekildiði haberlerini yalanladý

Fransýz enerji þirketi Engie tarafýndan AA'ya yapýlan açýklamada, þirketin bütün ortaklarýyla beraber Sinop'ta yaptýðý fizibilite çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtilerek, "Sinop Nükleer Santral Projesi'nin fizibilite çalýþmalarý, teknik, ticari, yasal ve lisanssal açýlardan gerçekleþtirilebilirlik deðerlendirmeleri Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte Engie-Itochu ve Elektrik Üretim AÞ tarafýndan devam etmektedir. Keza, projeye yönelik her türlü karar, fizibilite çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan alýnacaktýr." ifadesi kullanýldý.

Daha önce kamuoyunda GDF Suez olarak bilinen þirket, Nisan 2015'te adýný Engie olarak deðiþtirmiþti.

Sinop nükleere iliþkin fizibilite çalýþmalarýnýn, ancak Mart 2018'den sonra tamamlanabileceði öngörülüyor.

Sinop'ta, Japon-Fransýz ortaklýðýyla inþa edilecek Türkiye'nin ikinci nükleer santrali 4 bin 480 megavat kurulu kapasiteye sahip olacak ve 4 reaktörden oluþacak. 20 milyar dolarlýk santral projesinin ilk reaktörünün 2023 yýlýnda devreye girmesi planlanýyor.