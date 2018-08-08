Galataport 2020'de bitecek
Galataport ile ilgili konuşan Ferit Şahenk “Galataport inşallah hep beraber en geç 2020’nin Şubat’ı Mart’ı gibi tamamlanacak.
Bir de dikkatinizi çekerim Galataport gibi bir projenin ödenmesi, kredilenmesinin yapıldığı zamanlara bakarsanız bu bizim biraz sorumluluğumuzu ve Türkiye’ye inancımızı da gösterir. Burada bir öz değerlilik vardı. Peninsula Grubu dünyanın en lüks ve en özel eski otel gruplarından bir tanesidir. İlk defa gayrimenkule ve araziye eş ortak olarak bu projeyi yapıyorlar. Bu aslında böyle bir grubun da Türkiye’ye gösterdiği çok büyük güvendir. Şahsen başkanları bilfiil uğraşıyor. Yüzde 50-50 ortağız. Peninsula Grubu yaklaşık 225 milyon Euro koyuyor” dedi.
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