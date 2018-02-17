GAP’ın % 90’ı tamamlandı
Enerji ve su üretimi için temelleri 35 yıl önce atılan GAP projesinde sona gelindi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan “Son barajımızın da tamamlanmasıyla enerjide hedefimizin yüzde 90’ına ulaşmış olacağız” dedi.
Temeli 1983 yılında atılan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) enerji hedefinde sona yaklaşıldı. Kalkınma Bakanı Elvan, GAP’ta enerji konusunda önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, “Son barajımızın da tamamlanmasıyla enerjide hedefimizin yüzde 90’ına ulaşmış olacağız” dedi. Elvan, yaptığı açıklamada, kalkınma idarelerinin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi.
GAP’ın bölgenin bir bütün olarak çehresini değiştiren ve bölgedeki iş, aş üretim ve ihracat imkanlarını artıran bir yapısı olduğunu dile getiren Elvan, projeye ilişkin insanların genellikle enerji ve sulamaya odaklandıklarını ifade etti.
FAYDA SAĞLAYACAK
Projenin insan odaklı ve sosyal konuları da içeren kısımları bulunduğuna vurgu yapan Bakan Elvan, “Projede enerji konusunda önemli bir noktaya gelindi. Sulamada yüzde 70 rakamına ulaşacağız” diye konuştu. Bakan Elvan, GAP İdaresi Başkanlığının sosyal ağırlıklı konulara daha fazla eğildiğini belirterek, “Özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın geliştirilmesi, yetiştirilmesi, onların iş ve aş sahibi yapılması, mesleki becerilerinin artırılması yönünde çok sayıda proje ve program yürütüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
GENÇ VE ÇOCUKLARA 50 MERKEZ KURULACAK
Diğer kalkınma idarelerinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Elvan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresinin Hakkari’de 9 semt kütüphanesi oluşturduğunu söyledi. Elvan, söz konusu merkezlerde küçük çocuklar için oyun alanlarının yanı sıra ortaokul ve lisede öğrencilerinin derslerini yapabilmeleri için imkanlar bulunduğunu belirterek, bu yıl Doğu Anadolu Bölgesi’nde 50 civarında benzer tipte merkez kurulacağını bildirdi.
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