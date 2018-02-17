GAP’ın % 90’ı tamamlandı

Temeli 1983 yılında atılan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) enerji hedefinde sona yaklaşıldı. Kalkınma Bakanı Elvan, GAP’ta enerji konusunda önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, “Son barajımızın da tamamlanmasıyla enerjide hedefimizin yüzde 90’ına ulaşmış olacağız” dedi. Elvan, yaptığı açıklamada, kalkınma idarelerinin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi.

GAP’ın bölgenin bir bütün olarak çehresini değiştiren ve bölgedeki iş, aş üretim ve ihracat imkanlarını artıran bir yapısı olduğunu dile getiren Elvan, projeye ilişkin insanların genellikle enerji ve sulamaya odaklandıklarını ifade etti.

FAYDA SAĞLAYACAK

Projenin insan odaklı ve sosyal konuları da içeren kısımları bulunduğuna vurgu yapan Bakan Elvan, “Projede enerji konusunda önemli bir noktaya gelindi. Sulamada yüzde 70 rakamına ulaşacağız” diye konuştu. Bakan Elvan, GAP İdaresi Başkanlığının sosyal ağırlıklı konulara daha fazla eğildiğini belirterek, “Özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın geliştirilmesi, yetiştirilmesi, onların iş ve aş sahibi yapılması, mesleki becerilerinin artırılması yönünde çok sayıda proje ve program yürütüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.