GAP’ta kadın ve gençlere yeni paket

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi’nin sosyal projelere ağırlık vereceğini açıkladı. Elvan, GAP İdaresi’nin kadınların ve gençlerin sorunları, istihdamına yönelik projeler, girişimci yetiştirilmesi gibi alanların da diğer öncelikli konuları olacağını bildirdi. GAP İdaresi’nin ilgili bakanlıkların yapmış oldukları sulama gibi işlere yoğunlaşmayacağını belirten Bakan Elvan “Ama tüm kamu yatırımlarının bölgedeki koordinasyonunun, sulama, enerji, diğer alt yapı yatırımlarının koordinasyonunu yürütmeye devam edecek elbette. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sosyal projelere daha fazla ağırlık vereceğiz. Kadınlara, gençlere daha fazla yöneleceğiz” dedi.

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Özellikle bölgedeki istihdamı, geliri arttırıcı, insan kaynaklarını geliştirici projeler üzerinde daha fazla çalışacaklarını aktaran Elvan “Bir anlamda kaynakları bu alanlara kanalize edeceğiz. Kadınlara, gençlere sahip çıkan, onların gelir düzeyini, niteliklerini, vasıflarını arttıran projelere ağırlık vereceğiz” diye konuştu. GAP’ın yeni çalışma yöntemi kapsamında bölgedeki kadın ve gençler için Batı şehirleriyle kardeşlik projesi yürütülecek. Buna göre Diyarbakır’daki bir kadın girişimci diğer bölgelerdeki kadınlarla buluşturulacak. Beraber ortak iş yapmalarının önü açılacak. Doğulu ve batılı gençlerde farklı programlar ile bir araya getirilecek. Kalkınma Bakanlığı’nın yeni projelerinin yanı sıra mevcut SODES yatırımları da devam edecek. Bu kapsamda gençler ve çocuklara yönelik spor başta olmak üzere sosyal ve kültürel aktiviteler artırılıyor. Gençler spor ve sosyal alanlara yönlendirilecek. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tüm mevcut spor tesisleri elden geçirilirken, yeni futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahaları yapılacak. Gençlik merkezleri oluşturulacak.