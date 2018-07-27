Gaz depolarına Çin’den 1.2 milyar dolar
Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketiminin yüzde 20’sini depolayabilecek Silivri ve Tuz Gölü doğalgaz depolama tesislerindeki kapasite artışları için, BOTAŞ ve Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) arasında önceki gün imzalanan mutabakat zaptı ile 15 yıl vadeli 1.2 milyar dolarlık proje kredisi sağlandı.
Alınan bilgiye göre Türkiye ve Çin arasındaki toplam 3.6 milyar dolarlık finansman paketinin 3’te 1’i doğalgaz depolama yatırımlarına ayrılacak ve bu çerçevede Silivri ile Tuz Gölü doğalgaz depolama tesislerindeki kapasite artışları için 1.2 milyar dolarlık kredi kullanılacak. Proje kredisi olarak sağlanan destek, ilk 5 yılı ödemesiz olmak üzere 15 yıl vadeli olacak. Genişletme çalışmaları sonrasında, geçen yıl açılışı gerçekleştirilen Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nin kapasitesi 1.2 milyar metreküpten orta vadede yaklaşık 5.4 milyar metreküpe yükselecek. Aynı şekilde, 2.8 milyar metreküp gaz depolanabilen Silivri Tesisi’nin de kapasitesi artırılacak. Böylece 2023’te her iki doğalgaz depolama tesisinin toplam kapasitesi 10 milyar metreküpü bulacak. Tuz Gölü Depolama Tesisi için bugüne kadar Dünya Bankası’ndan 1 milyar 325 milyon dolar, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası’ndan da 600 milyon dolar kredi sağlanmıştı.
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