GAZBİR Başkanı Arslan: Evde sıcaklığı 1 derece azaltın, 1 milyar lira cepte kalsın

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılmasının hem ekonomiye hem geleceğe hem de doğaya birçok olumsuz etkisi bulunduğunu söyledi.

"Isınmada ciddi tasarruf sağlanabilir"

GAZBİR olarak tasarruflu doğalgaz kullanımı konusunda gerekli uyarıları yaptıklarını aktaran Arslan, alınacak küçük ama etkili önlemlerle hem faturalarda hem de tüketimde düşüş sağlanabileceğini söyledi.

Arslan, bu önlemlerden birisinin yüksek verimli kombilerin tercih edilmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanılan kombinin evin büyüklüğüne ve radyatör uzunluklarına uygun seçilmesi, doğalgazın verimli kullanılabilmesi için önem taşıyor. İhtiyaçtan daha büyük veya daha küçük kapasiteli kombi almak doğalgazın verimli kullanılmasını engellerken, cihaz ve tesisatın periyodik bakımlarının da zamanında yapılması gerekiyor. Ayrıca termostatik vanalar, oda sıcaklığı ayarlanan dereceye eriştiğinde sıcak suyun radyatöre geçişini kıstığı veya tamamen kapattığı için kombi ya da kazanların daha az çalışmasını sağlar ve yüzde 15 civarında tasarruf yapılabilir. Avrupa ülkelerinde konfor sıcaklığı 19-21 derecelerde, Türkiye'de ise 23-24 derecede. Evlerde konfor sıcaklığının bir derece azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağlayarak, doğalgaz faturasını yılda 75 lira azaltır. Türkiye genelinde ise bu rakam yıllık bir milyar liranın cebimizde kalması anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, termostatların 3-4 derece düşük sıcaklığa ayarlanmasıyla yüzde 20 civarında tasarruf sağlayarak hem evlerin doğalgaz faturası hem de ülkemizin ithalat faturasını düşürmek mümkün."

"Doğalgazın yaygınlaşmasıyla hava kalitesi artacak"

Çevre kirliliğinin son yıllarda herkesin ortak sorunu haline geldiğini ve artan enerji talebinin bu anlamda iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Arslan, "Türkiye'de kişi başına düşen sera gazı salımı 6 ton seviyesinde. Bu rakam kişi başı 9,5 ton olan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri ortalamasından oldukça düşük. Bu avantajın devamı ve Türkiye'yi daha temiz bir geleceğe kavuşturmak için doğalgaz, anahtar niteliği taşıyor. Isınma için doğalgaz kullanan bir hane ortalama yılda 2 ton karbon salımı yaparken, kömür ile bu rakam 4,2 ton civarında. 95 ağacın temizleyebileceği bu farkı, doğalgaz kullanarak doğaya bırakmamak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, 2017'de yapılan yatırımlarla 94 yeni ilçeye doğalgaz dağıtım şebekesi ulaştığını ve bu ay sonuna kadar toplam 100 ilçede gaz kullanımının başlaması için çalışmaların devam ettiğini aktararak, "Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla konutlardan karbon salımı değerlerinin yüzde 40 seviyelerinde azalması beklenirken, hava kalitesinin de artacağını öngörüyoruz. Ayrıca sanayi ve elektrik santrallerinde de kömür yerine doğalgaz kullanımıyla karbon salımını yüzde 50 seviyelerinde düşürmek mümkün." dedi.