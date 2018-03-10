Gaziantep'te kepçe operatörü solucan gübresiyle patron oldu

Ballık Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce kepçe operatörlüğü yaparken internetten solucan gübresiyle ilgili bilgi edindiğini söyledi.

Geçen yıl şubat ayında yaklaşık 200 bin solucan satın alarak deneme üretimine başladığını, solucanların büyüme aşamasında işi tek başına geliştirdiğini belirten Bağcı, şimdilerde ise 2 milyona yakın solucanı olduğunu ve yetişemediği zamanlarda yakınlarından destek almaya başladığını vurguladı.

Kendi işini yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Bağcı, aylık ortalama 2 ton solucan gübresi elde edebildiğini, bunun da kilogramını 2 liradan sattığını ve bu sayede de hayatını idame ettirebilir konuma geldiğini ifade etti.

Kendisinden gübre satın alan çiftçilerin yüzde 70'e varan oranlarda rekolte artışı yaşadığını aktaran Bağcı, böylelikle her geçen gün müşteri portföyünün geliştiğini ve işine daha sıkı sarılmaya başladığını kaydetti.