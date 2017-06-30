Gazprom İcra Komitesi Başkanı Miller: TürkAkım'a hissedar alabiliriz

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Gazprom Genel Hissedarlar Toplantısında konuşan Aleksey Miller, inşaatı devam eden TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projede ilk hattın 2018, ikinci hattın ise 2019’da tamamlanacağını vurgulayan Miller, "Projeyle Avrupa'nın Güney ve Güneydoğu bölgelerine sağlanacak 15,75 milyar metreküplük doğalgazı bölgedeki neredeyse tüm ülkeler istiyor." ifadesini kullandı.

TürkAkım ile gönderilecek doğalgazın fiyatlandırmasının belirlenecek fiyat formülüne göre şekillendirileceğini anlatan Miller, "Tercih edilecek fiyat uygulamasını henüz belirlemedik." şeklinde konuştu.

Miller, TürkAkım'da Gazprom'un tek hissedar olduğunu hatırlatarak, "Projeye Avrupalı doğalgaz iletim sistemi şirketlerinin ilgisi var. TürkAkım'a hissedar alabiliriz. Bu konuyu Avrupalı şirketlerle yoğun bir şekilde istişare ediyoruz." dedi.