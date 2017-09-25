Gazprom, 'TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş.'nin kurulmasını onayladı

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre Türk Akımı doğalgaz boru hattının Avrupa'ya uzanacak kısmının inşası için Botaş'la 'TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş.' adı verilen ortak girişimin kurulması konusunu görüşen Gazprom Yönetim Kurulu kararı onayladı.

Yönetim kurulu üyeleri, TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş.'deki yüzde 50 hisseye denk gelen, her bir 1.000 Türk Lirası değerindeki 50 hissenin Gazprom'a ait olmasını da kararlaştırdı.

Gazprom'un daha önce yaptığı açıklamaya göre ortak girişim, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma kapsamında Türk Akımı'nın 2. kolunun Türkiye topraklarında kalan kara kısmının inşasını gerçekleştirmek için kuruluyor.

Hükümetlerarası anlaşmaya göre Gazprom, Türkiye topraklarından sınırdaş ülkelere kadar uzanan kara kısmının hacminin yüzde 100'ünü kullanma hakkına sahip.