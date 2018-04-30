Gazprom: TürkAkım başarıyla hayata geçiriliyor

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım projesini oluşturacak iki boru hattından birincisinin Türkiye'nin Karadeniz kıyısına ulaştığı belirtildi.

Trakya kıyısında Kıyıköy yakınındaki alım terminalinin yapımına devam edildiğine işaret edilen açıklamada, karadaki çalışmaların sonuçlandırılmasıyla beraber ilk hattın tümüyle tamamlanmış olacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Başkanı Miller, "TürkAkım başarıyla hayata geçiriliyor. Birinci hattın tamamlanmasıyla önemli bir eşik aşılmış bulunuyor. Boru döşeme çalışmalarımızın başladığı 7 Mayıs 2017 tarihinden bu yana bin 161 kilometre boru döşendi. Bu da doğalgaz boru hattımızın toplam uzunluğunun yüzde 62'sine karşılık geliyor. TürkAkım, Türkiye ve Avrupa’nın enerji güvenliğine tartışılmaz bir katkı yapacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın, Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.