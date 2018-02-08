Gazprom, TürkAkım yatırım tutarını 7 milyar dolara çıkardı

Kruglov, Moskova’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, TürkAkım projesine yönelik ilk planlamalarda, tahmini yatırım tutarının 6 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Projede tahmini yatırım tutarının yapılan hesaplamalar sonrasında 1 milyar dolar daha yükseltildiğini anlatan Kruglov, “Şimdi projede toplam tutarın 7 milyar dolar civarında olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Projenin, öncelikle Gazprom tarafından finanse edileceğini belirten Kruglov, “TürkAkım öncelikle öz kaynaklarla finanse edilecek. Ancak sonraki aşamalarda Kuzey Akım 1 projesinde olduğu gibi proje tahvilleri kullanılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

TürkAkım projesiyle Rus doğalgazının doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlanarak, Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratılması amaçlanıyor.

Proje, toplamda yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip, Karadeniz üzerinden 930 kilometre boyunca uzanan paralel 2 doğalgaz boru hattından oluşacak.