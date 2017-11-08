Gebze-Halkalı arası 80 dakika kısalacak

İstanbul’un ulaşım ağının en önemli unsurlarından biri olan Halkalı-Gebze banliyö hattı tamamlanmaya yaklaştı. Bazı noktalarda 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar günden güne hızlanıyor. 19 Haziran 2013’teki son seferinin ardından yenileme çalışmaları için kapatılan İstanbul banliyösünün yaklaşık bir yıl sonra 3’üncü Havalimanı ile aynı gün 29 Ekim 2018’de açılması hedefleniyor. Devletin zirvesinde de takip edilen hattın inşaatını geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile havadan gezerek inceledi.

Marmaray’la birleşecek

Uzmanlar Marmaray’la birleşerek İstanbul’u boydan boya geçecek hattın açılmasıyla İstanbul trafiği ve metrobüslerdeki kalabalığın hafifleyeceğini belirtiyor. Hattın çalışmaya başlamasıyla mevcut boğaz köprülerinin de yükü azalacak. Halkalı-Sirkeci ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesine entegrasyon için kapatılmıştı. Marmaray’ın yapılması ile Ankara’dan İstanbul Pendik’e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı’ya kadar uzayacak.

İstanbul boydan boya...

Yüzeyde banliyö hattının iyileştirmesiyle Gebze-Söğütlüçeşme ve Halkalı-Kazlıçeşme hat kesimleri inşaatı tamamlandığında Marmaray’a bağlanacak. Bu sayede Gebze-Halkalı arasında kesintisiz yolculuk yapılabilecek. Önceden 185 dakika süren 76 km uzunluğundaki Gebze-Halkalı arasındaki seyahat süresi kesintisiz olarak 105 dakikaya inecek. Yine Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakika ve Söğütlüçeşme’den Yenikapı’ya ise 12 dakikada seyahat etmek mümkün olacak.

Raylar döşeniyor direkler dikiliyor

Özellikle Anadolu yakasında Söğütlüçeşme’den başlayarak, Kızıltoprak, Suadiye arası ile sonrasında Cevizli’den Kartal’a kadar birçok noktada raylar döşendi. Aralıklı olarak döşenen rayların arasında kalan bölümlerde ise yaya ve araç ulaşımı için alt ve üstgeçit çalışmaları devam ediyor. Zemin düzenlenmesinin sona yaklaştığı noktalarda ise travers ve raylar döşenmeye hazır bir şekilde bekletiliyor. Rayların döşeneceği yolların altyapısının yenilenmesi ve zeminin güçlendirilmesinin ardından, hattın üstüne trenleri çalıştıracak elektriği sağlayan katener direkleri dikiliyor.

Günde 1.5 milyon yolcu

Banliyö hattının hayata geçmesiyle Gebze-Halkalı hattında 2-10 dakika arayla sefer yapılacak. Tamamı 76.6 km olan hattın 13.6 km’si Marmaray, 63 km’si ise banliyö kısmından oluşuyor. Sistem tam olarak devreye alındığında bir yönde saatte 75 bin yolcu taşınması planlanıyor. Halkalı-Gebze hattı tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ise günde 1.5 milyon yolcuya hizmet verecek. Mevcut banliyö hattının iyileştirilerek yüzeysel metroya dönüştürülmesiyle İstanbul’un kent içi ulaşımında raylı sistemin payı yüzde 12’den yüzde 28’e çıkacak.

Baştan sona 42 durak

Halkalı-Gebze hattında toplam 42 durak bulunuyor. Bunun dışında restorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı için de bir bağlantı yapılması planlanıyor. Hattın güzergahındaki duraklar ise sırasıyla; Halkalı, Mustafakemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, İstanbul Boğazı, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi ve Gebze olacak.

Tarihi Göztepe istasyonu yükseliyor

Şu anda İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında hızlanan yenileme ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Öncelikle yeni tren raylarının geçeceği güzergahta zemin düzenlenmesi yapıldı. Birçok noktada güçlendirilen zemin, bazı yerlerde yükseltildi. Pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlar ise yenileniyor.

Suadiye gibi bazı istasyonların ise yerine yenisi yapılıyor. Daha önce yıkılacağı söylentileriyle gündeme gelen tarihi Göztepe istasyonunun ise yükseltileceği belirtiliyor. Yükseltmenin binanın restorasyonu ve güçlendirilmesinin ardından yapılacağı ifade ediliyor.

‘Kesintisiz ulaşım’

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçen hafta İstanbul’da düzenlenen 10’uncu Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda banliyö hattındaki son gelişmeleri şöyle özetledi: Banliyö sistemlerinin metro standardına döndürülmesi, Gebze’den Halkalı’ya kadar Marmaray kalitesinde ve Marmaray’ın araçlarıyla taşımacılık yapmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Gebze’den Halkalı’ya kadar birbirine entegre edeceğiz. İstanbul’un ulaşımı kesintisiz hale gelecek.