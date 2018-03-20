Geçen yıl 46,6 milyon araç sorgusu internetten yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) elektronik ortamdaki uygulamalarına ilgi her geçen gün artıyor. Motorlu araç satışı ve muayene işlemlerine ilişkin geçen yıl yaklaşık 46,6 milyon sorgulama elektronik ortamda yapıldı, 13,3 milyon trafik cezası tutanağı alındı.

AA muhabirinin GİB'in 2017 yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, İnternet Tabanlı Vergi Dairesi Otomasyonu (e-VDO) ile diğer kurum ve kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlulaştırma çalışmalarına devam eden GİB, vatandaşın hayatına dokunan alanlarda bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ilgili mevzuat çerçevesinde veri talep eden kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokol sayısı 126'ya ulaştı.

GİB'in elektronik uygulamalarından geçen yıl, motorlu araç satışı ve muayene işlemlerinde 46 milyon 560 bin 797 araca ilişkin sorgulama yapıldı, trafik cezalarıyla ilgili 13 milyon 317 bin 533 tutanak elektronik ortamda alındı.

TÜVTÜRK araç muayene istasyonları tarafından 25 milyon 984 bin 365 aracın muayenesine engel borcun bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile protokol kapsamında, 1 milyon 137 bin 706 yeni araç ve 8 milyon 742 bin 139 devir-nakil araç tescili yapılırken, 10 milyon 221 bin 611 trafik idari para cezası karar tutanağı alındı.

Türkiye Noterler Birliğince de aracın devrine engel borcun bulunup bulunmadığına ilişkin 10 milyon 696 bin 587 sorgulama gerçekleştirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden, karayolları geçiş ücreti idari para cezalarına ilişkin 3 milyon 95 bin 922 tutanak bilgisi elektronik ortamda alındı.