Geçen yıl en çok külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı aralık ayına ilişkin, "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.

Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,37, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 4,73 ile dolar oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 0,92 reel getiri sağlarken, buna karşılık Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 1,51, mevduat faizi yüzde 2,18, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,53 ve külçe altın yüzde 3,65 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 2,25 reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi yüzde 0,21, mevduat faizi yüzde 0,90, DİBS yüzde 2,26 ve külçe altın yüzde 2,38 zarar ettirdi.

Dolar, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,78 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde DİBS ise yatırımcısına, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,91 kaybettirdi.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,47 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,04 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

- Yıllık en yüksek kazanç külçe altında

Finansal yatırım araçları, yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,20 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,08 yatırımcısına kaybettirdi.