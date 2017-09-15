Gedikli: Kura seviye belirlemek gibi yaklaşımımız yok

Kurla ilgili son tartışmalara açıklık getiren Gedikli "Kur aşağı gidiyor, yukarı gidiyor tartışması değil. Kur politikasıyla birçok şeyi belirliyorsunuz. Aşırı değerli lira ucuz ithalattır, bu da yatırımsızlık demektir ve sonucu işsizliğe kadar gider. ABD bile doların düşmesini istiyor. Küresel ekonomideki gelişmeleri de dikkate alarak değerlendirme yapmak lazım. Kura seviye belirlemek gibi yaklaşımımız yok." dedi.

"FITCH NEDEN NOTU ARTIRMIYOR?"

Fitch'in Türkiye büyümesinin görece güçlü olduğu açıklamasını yorumlayan Gedikli Fitch'e not artırma çağrısı yaptı. Gedikli "Herşeyin olumlu olduğunuz yazmışlar peki soruyorum neden notu artırmıyorsunuz?" dedi. Türkiye'nin 3. çeyrekte daha güçlü büyüyeceğini ifade eden Gedikli "dünyadan da bu anlamda ayrışacağız." dedi.