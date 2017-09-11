Gedikli: Merkez Bankası kurlara müdahil olmalıdır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Merkez Bankası, elindeki araçları kullanarak kurlara müdahil olmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bizde kurların daha aşağı gitmesi riskli. Çünkü ihracatı zora sokar, şirketlerin karlılığı düşer. Bu da istihdam sorununu doğurur. Merkez Bankası elindeki araçları kullanarak kurlara müdahil olmalıdır." dedi.

Gedikli, yapısal reformlara acilen geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ama projeler BES'teki gibi olmamalıdır. Bakanlıklar açıkladıkları strateji ve eylem planlarını, bunların geri dönüşünü yakından takip etmeli. Bürokrasi siyasi iradenin hızına yetişebilsin, hızlı karar alıp uygulayabilsin diye cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. İstihdam oranları, şirketlerin durumu, büyüme Türkiye ekonomisi için hayati öneme sahip. Anlamadan dinlemeden, iktisat bilmeden piyasa kafasıyla yorum yazmayın." ifadelerini kullandı.