Geleceğin binalarını inşa ediyor

Türkiye’de çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve deprem riski bulunan binaları yenilemek amacıyla başlatılan ‘Kentsel Dönüşüm’ tüm hızıyla devam ediyor. 20 yılda toplam 7 milyon binanın dönüşmesi beklenen bu süreçte hayati önem taşıyan bir konu da enerji verimliliği... Madem geleceğin binalarını inşa ediyoruz. O halde Türkiye’nin en büyük sorunu olan enerji üretimi ve tüketimi konusu da atlamamak ve dönüşüm sürecinin ilk sırasına konulması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda benimle aynı fikirde olan Mint Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu ile bir araya geldik. Eski bir bankacı olan Sefer Altıoğlu konuya “Türkiye’de enerji faturasını azaltmak, bana göre Çanakkale’de savaşmak gibi bir şey. O gün öyle işgal ederken, bugün başka şekilde yapılıyor bu süreç...” diyerek başladı. Mint Yapı, İstanbul’da hayata geçirdiği projelerinin tamamını enerji verimliliği üzerine kuruyor. Projelerin çatısındaki güneş panelleri, bina tüketiminin yüzde 40’ına kadarını karşılıyor. Ayrıca izolasyonda kullanılan malzemeler ile tüketim de ciddi oranda aşağı çekilmiş durumda. Sefer Altıoğlu, bu çevreci ve enerji cimrisi binalardan 2020 yılına kadar 1.500 adet teslim etmiş olacak. İşin ekonomik boyutunu en sona yazıyorum... Mint, 3 yıl içinde 180 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

- Kendinizi tanıtır mısınız? İnşaat işine girmeye nasıl karar verdiniz?

Asıl işim bankacılık. Uzun yıllar finans sektöründe çalıştım. 2011 yılında, babam Mersin’de bir portakal bahçesi sattı ve biz oradan gelen parayla Şişli’de bir arsa almıştık. Bu arsayı katma değeri olan bir ürüne çevirelim istedik. Yani üzerine bir proje işleyelim... O dönemde Kağıthane’de de ayrı bir kentsel dönüşüme başladık. Böylece 2014 yılında inşaat işine girmiş olduk.

- Enerji verimliliği konusuna çok önem veriyorsunuz? Biraz açın bu bölümü... Neler yapıyorsunuz ve neden?

Kazanç ve parasal kaygıları ikinci plana attık. Binalarımızı daha estetik yapmaya çalıştık. Enerji verimliliği bizim için olmazsa olmaz. Dolayısıyla enerji konusunu en önemli noktaya koyduk. Türkiye’de enerji faturasını azaltmak, bana göre Çanakkale’de savaşmak gibi birşey. O gün öyle işgal ederken, bugün başka şekilde yapılıyor bu süreç... Dolayısıyla üretim konusunda sorunumuz var, biz bunu tüketimi azaltarak dengelemeliyiz. Geleceğin binalarını yapıyoruz. 20 sene sonra ‘keşke’ dememek üzerine binalar inşa ediyoruz. Enerji ihtiyacını azaltan binalar... Isınmada ve soğutmada minimum enerji tüketimi kullanıyor. Bir de üzerine üretelim istedik. Binalarımızın üzerine güneş panelleri koyduk. Binalarımız, enerji ihtiyacını kendisi karşılıyor. Rakamsal olarak şunu söyleyebilirim. Bina tüketiminin yüzde 40’ını bu şekilde karşılıyoruz. Ancak bu işi yapıyorsak bir iş planı ile yapalım dedik.

- Projeler ağırlıklı olarak hangi lokasyonlarda yükseliyor?

Bir lokasyon belirledik kendimize. Haliç ile Boğaz arasında kentsel dönüşüm yapma kararı aldık. ‘100 yıl sonra her 10 binadan birini Mint yapalım’ dedik. Biz binalarımızda enerji verimliliği konusunu en üst noktaya koyduk. Ancak devlette bunu zorunlu tutmalı. Hükümetin veya ekonomi yönetiminin enerji tasarrufu konusunda belli çalışmaları var evet ancak bunu daha zorunlu hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geleceği şimdiden inşa etmek gerek. Mevcut enerjiyi doğru kullanmak önemli olan... Üretim yerine tasarruf diyorum. Bizim birim alanda Almanya’nın 3 katı kadar kötü enerji kullanımı yapıyoruz.

- Satışı tamamlanan veya satışta projeniz var mı ?

Mint Kağıthane’yi bu yıl teslim ettik. Çok hızlı kiralama sürecini tamamladık. Hiç boş dairemiz kalmadı. Lokasyon ve ürün kalitesi burada önemli faktör oldu. Bizde her projemizin karının yüzde 25’ini satış sonrası hizmet için ayırıyoruz. Örneğin projemize servis koyduk. Kullanıcıların taleplerini karşılıyoruz. ‘Sattım bitti’ mantığı gütmüyoruz. Çağlayan projemizin satışını tamamladık. Yılsonuna kadar da inşaatını bitireceğiz. Teslimi eylül 2018. Ancak erken yetiştirmeye çalışacağız. E-5’te temel attığımız bir projemiz de var. Onunda yükselmesi hızla sürüyor.

- Yıllık ne kadar büyüme planlıyorsunuz?

2018’de teslim edeceğimiz 400 dairemiz var. Yıllık ortalama % 25 büyüterek bu işe devam etmek istiyoruz. 2018’de teslim edeceğimiz projenin ekonomik değeri 100 milyon dolar civarı. Burada 4 proje var. Bu iş hacmi...