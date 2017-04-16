Gelin ortak oluruz, her şeyinize kefiliz

Diyarbakır’da iş çevreleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltma ve söz konusu bölgelerde yatırımı ve istihdamı artırma amacını taşıyan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında kente gelecek yatırımcıları bekliyor. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Hüseyin Oğulmuş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yatırıma çok fazla ihtiyacı olduğunu söyledi. Oğulmuş, Diyarbakır’ın, Ortadoğu’nun merkezinde bulunan önemli bir il olduğunu, bölgedeki olumsuzlukların sona ermesiyle Diyarbakır ve bölgenin öneminin artacağını ifade etti. Yatırımcılara çağrı yapan Oğulmuş “Yatırımcıyı buraya bekliyoruz. Her şeylerine kefiliz. Gelsinler yatırım yapsınlar, ortakları da oluruz. Bu da olmazsa tüm zararlarını karşılamaya hazırız. İşsizlik bittiği takdirde terör olaylarının da biteceğini düşünüyoruz” dedi.

YABANCILAR GELECEK

Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) Başkanı Ramazan Azboy da hükümetin bölgeyi kalkındırmak amacıyla Cazibe Merkezleri Programı’nı hayata geçirdiğini söyleyerek, iş dünyasını yatırım için bölgeye davet etti. “Çukur siyasetiyle bölgedeki sermaye dışa aktarıldı. Bölgede sadece ‘öz sermaye’ dediğimiz sermaye kaldı” diyen Azboy, şöyle devam etti: “Yurt içi ve yurt dışında görüşmelerimiz var. Hiçbir zaman bu tür avantajlar gelmedi, bu kadar olumlu hava esmedi. İnşallah en yakın zamanda dış sermayeyi bölgeye getireceğiz, üretime katkı sunacağız, fabrikalar çalışmış olacak.” Azboy, Suriye ve Irak’ta yaşanan belirsizlikler sona erdiğinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin ekonomisinin ivme kazanacağını kaydetti.

Sur İş Adamları ve Toptancıları Derneği Başkanı Şükran Yılmaz, devletin halka ve bölgeye sahip çıktığını söyledi.

GENÇ NÜFUS AVANTAJ

Yılmaz “Program hayata geçer, istihdam oranı artarsa terörün önüne geçeriz. Geleceğe daha umutla bakacak gençler. Yıllarca istihdamı baltaladılar, halkımızı fakirleştirdiler” dedi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç ise bölgedeki genç nüfusun istihdam noktasında avantaj olacağını ifade ederek “Terör ve şiddetin sona ermesiyle hem Türkiye hem de Ortadoğu’ya yetecek kadar her alanda ürün yetiştirilebilir” diye konuştu.