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Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinde süre uzatıldı

Ekim-Kasım-Aralık 2017 dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyanname verilme süresi 19 Şubat Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

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Geçen yılın 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 19 Şubat Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
 
Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.
 
Buna göre, 14 Şubat sonuna kadar verilmesi gereken 2017 yılı 4. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süreleri 19 Şubat Pazartesi sonuna kadar uzatıldı.
 

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