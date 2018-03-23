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Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 2 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

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Geçen yıla ait gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 2 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin duyurusu, kurumun internet sitesinde yayımlandı.
 
Buna göre, 26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvimine ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 2 Nisan 2018 Pazartesi mesai saati bitimine kadar uzatıldı.
 
Elektronik ortamda beyanname veren mükellefler işlemlerini gün sonuna kadar GİB'in internet sitesinden yapabilecek.

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