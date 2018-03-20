Genç çiftçilere 931 milyon lira destek verildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kırsal kalkınma destekleri kapsamında projelerini uygulamaya koyan 18-40 yaşındaki genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği veriliyor.

Bu hibeyi kazanan hak sahibi gençlere projelerini tamamlamaları karşılığında ödemeler yapılıyor. İcmaller, Bakanlığın il müdürlüklerine geldikçe bütçe imkanları dahilinde hibe tutarları çiftçilerin hesabına aktarılıyor.

İlk kez 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla verilmeye başlanan söz konusu hibeler kapsamında genç çiftçilere 2016'da 449 milyon 90 bin 297 lira destek sağlanırken, geçen yıl bu rakam yüzde 7,3 artışla 482 milyon 10 bin liraya yükseldi. Bu rakamın yüzde 57'sine denk gelen 275 milyon 520 bin liralık kısmı büyükbaş hayvan yetiştiriciliği veya işletmelerine yönelik projelere verildi.

Destekten 31 bin 45 genç çiftçi yararlandı

Proje kapsamında geçen yıl sonuna kadar genç çiftçilere toplam 931 milyon 100 bin 297 lira destek sağlandı.

Bu desteğin yaklaşık 530,9 milyon lirası büyükbaş, 192,1 milyon lirası küçükbaş hayvan yetiştiriciliği veya işletmeleriyle ilgilenen genç çiftçi projelerine verilirken, 110,7 milyon lirası arıcılık ve kanatlı sektörüyle ilgili projelere, 97,4 milyon lirası da bitkisel üretim yapanlara aktarıldı.

Söz konusu desteklerden 31 bin 45 genç çiftçi yararlanırken, bunların yarısından fazlasını büyükbaş yetiştiriciliği yapan üreticiler oluşturdu.