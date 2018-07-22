Gençlere ayda bin 950 TL harçlık verilecek

İşbaşı eğitim programlarına katılan gençlere İŞKUR aylık bin 950 liraya varan ödeme yapıyor. 3-9 ay sürecek programa katılanlara istihdam fırsatı da sunuluyor.

İstihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitim programlarına katılan gençler destekleniyor. Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara İŞKUR tarafından günlük 61,65 lira ödeniyor.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerine ilişkin işbaşı eğitim programlarına katılan gençlerin günlük ödemesi ise 75 lira.. Söz konusu tutar öğrenciler için 46,23, işsizlik ödeneği alanlar için ise 30,82 lira.

Devlet, programlara katılan gençlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri giderlerini de karşılıyor.

İşbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor.

Geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi 9 ay olabiliyor.

Program günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

Geleceğin meslekleri alanında işbaşı eğitim programına katılan bir genç günde 75 liradan ayda bin 950 lira alabiliyor.. Programlara katılan gençlerin en az yüzde 50`si istihdam ediliyor..

(Takvim)