Gençlere çift maaş desteği geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasada gençler için de çok önemli müjdeler bulunuyor. İşte torbadan çıkan müjdeler:

1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe alınan yeni elemanlar için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği verilecek.

Yeni işe alınan eleman genç ve kadın için ise süre 12 aydan 18 aya kadar çıkacak.

İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa, 2018'de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek.

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenler, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek.

İlgili kanunlara göre gelir veya aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaş, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlardan kanun kapsamında sigortalı sayılmaları, ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyecek.

MAAŞ 1 NİSAN 2018'DE BAŞLAYACAK

Çalışmaları nedeniyle gelir veya aylıkları kesilenlerin ödemeleri yeniden başlatılacak ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak. Maaşın başlatılması için SGK'ya müracaat gerekecek.

Böylece maaşı 1 Nisan 2018'den itibaren yeniden başlatılacak.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve parttime işe girişleri kolaylaştırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkân sağlandı.

(Yeni Şafak)