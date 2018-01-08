Genel müdürlük bitti 18 bin CEO işbaşı yaptı
Şirket genel müdürleri artık kartvizitine CEO yazmaya başladı. CEO unvanı kullanımı son 4 yılda 3 kat artış gösterirken, sosyal medyada da 18 bin 500 Türk CEO bulunuyor. CEO unvanını en çok kullananlar ise bilişimciler..
İş Pozisyonlarını tanımlayan unvanlar son yıllarda büyük değişikliğe uğradı. Artık titrler sorumlu olunan pozisyonun fonksiyonunu yansıtmaktan ziyade bir bakıma prestij göstergesi olarak tercih edilmeye başlandı. Çalışanlar kartvizitlerinde yazan unvanları özellikle tepe yönetici pozisyonlarından seçmeye özen göstermeye başlarken özellikle Türkiye’de CEO, CFO ve COO kavramları artık iç içe geçmiş durumda. Bu karmaşanın en çok yaşandığı iki unvan ise genel müdürlük koltuğunda oturanların büyük kısmının CEO unvanını kullanmayı seçmesi ile yaşanıyor.
100’ü aşkın ürün ve 10 binin üzerinde ürün varyasyonu ile tüm baskı ihtiyaçlarını tek bir noktadan sağlayan ve yılda yaklaşık 45 milyon kartvizit basımına imza atan bidolubaski.com’un verilerine göre, her 3 yöneticiden 2’si kendisini CEO olarak tanımlarken, titrini CEO olarak paylaşan kişi sayısı son 4 yılda yaklaşık 3 kat artmış görünüyor.
BİLİŞİMCİLER LİDER
Bu ciddi artışı profesyonel ağ kurup yönetmeye yardımcı olan sosyal platformlar üzerinden gözlemleyebilmek de mümkün. Öyle ki bu platformlara kayıtlı yaklaşık 18 bin 500 Türk kullanıcı CEO olduğunu ilan ediyor. Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise özellikle bilişim ve inşaat sektörlerinin CEO unvanını kullanmaya düşkün olduğu yüzde 51’lik kullanım oranı ile kendini gösteriyor.
Yeni trend unvansız kartvizitler
Bidolubaski.com’un dikkat çeken başka bir istatistiği ise yeni bir trendin habercisi olma niteliği taşıyor. Son dönemde basılan kartvizitlerin yüzde 29’unda titr belirtilmiyor. Bu da özellikle Y kuşağı yöneticilerinin dikey yerine yatay bir yönetim sistemi benimsemesinin ve hiyerarşiyi reddederek herkesin sadece mevcut işine odaklanmasını daha değerli görmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
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