Gerede Tüneli’nin yüzde 86’sı bitti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolu’nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan Ankara İçme Suyu 2’inci Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası’ndan yıllık 226 milyon metreküp suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor.

31.3 KİLOMETRELİK TÜNEL

Gerede-Ulusu Deresi üzerinde tamamlanan Işıklı Regülatörü vasıtasıyla çevrilecek olan 226 milyon metreküp su, Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli ile aktarılacak. 24 bin 250 metrelik kısmı tamamlanan 31.6 kilometre uzunluğundaki ve 4.5 metre çapındaki tünelle, Ankara’nın 2050’ye kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.