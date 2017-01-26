Gerede Tüneli’nin yüzde 86’sı bitti
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve Ankara’nın 2050’ye kadar içme suyu ihtiyacını garanti altına alacak Gerede Tüneli’nin yüzde 86’sı tamamlandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolu’nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan Ankara İçme Suyu 2’inci Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası’ndan yıllık 226 milyon metreküp suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor.
31.3 KİLOMETRELİK TÜNEL
Gerede-Ulusu Deresi üzerinde tamamlanan Işıklı Regülatörü vasıtasıyla çevrilecek olan 226 milyon metreküp su, Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli ile aktarılacak. 24 bin 250 metrelik kısmı tamamlanan 31.6 kilometre uzunluğundaki ve 4.5 metre çapındaki tünelle, Ankara’nın 2050’ye kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.
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