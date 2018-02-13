GES'ten yılda 700 bin lira gelir elde edilecek

Belediye Başkanı İrfan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, Yapraklı yolu 10. kilometresinde 20 dönüm arazide kurulan GES'in ardından belediyenin kendi elektriğini üretmek için gün saydığını belirtti.

Panellerin kurulumu ve çevre düzenlemesinin tamamlandığını vurgulayan Dinç, proje çalışmalarının maliyetinin yüzde 63,79’unun Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hibe olarak karşılanacağına, geriye kalan yüzde 26,21'inin ise belediye bütçesinden ödeneceğine işaret etti.

GES ile üretilen elektrik enerjisi sayesinde Çankırı Belediyesinin kasasına yıllık 700 bin lira civarında gelir beklediklerini belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Çankırı Belediyesinin bünyesinde kullanmak üzere çeşitli noktalara GES kurmak için proje çalışmaları sürüyor. Yeni Mezbaha yanına 350 kilovat, Recep Tayyip Erdoğan Parkı üstü ve gölet alanı için 350 kilovat, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi yanına 150 kilovat, asfalt şantiyesi hangar çatı üzerine de 150 kilovat olmak üzere toplam 1 megavatlık GES kazandırmak için de proje çalışmaları devam ediyor."