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Gıda fiyatlarına ambalaj ve hal önlemi geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 'Haller artık sebze meyve yanında balık, tavuk, et gibi diğer gıda ürünlerinin de satılacağı merkezler olacak. Toplu işlem yapılınca lojistik maliyetler ve işletme maliyetleri de düşecek' dedi.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı  Bülent Tüfenkci, gıda fiyatlarını düşürmek amacıyla artık hallerde sebze ve meyve  yanında, tavuk, et ve balık gibi gıda ürünlerinin de satılacağını belirtirken,  "Toplu işlem yapılınca lojistik maliyetler ve işletme maliyetleri de düşecek.  Ülkedeki 176 halden 100'ü, hal kapsamından çıkarılarak toplama merkezi olacak.  Bunlar hal kapsamından çıkacağı için maliyetleri de düşük olacak. Bu da ürün  fiyatını etkileyecek." dedi.
 
Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda Komitesi kararları  çerçevesinde Hal Yasası ve gıdaların soğuk zincirle taşınması konusunda yürütülen  çalışmalar ve yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
 
Sebze ve meyvede yüzde 25 oranındaki fire oranını aşağı çekmek  amacıyla ambalaj ve friofirik (soğutuculu) araçlarla taşınmasını sağlayacaklarını  belirten Tüfenkci, soğuk zincir ve ürünlerin taşınacağı kapların zorunlu  standardının belirleneceğini söyledi.
 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile bu standartların belirlenmesi  için çalışma yapıldığına işaret eden Tüfenkci, "Her sebze için fireyi en aza  indirecek kap standartları belirleniyor. Bu standartlara uygun paketleme  yapılacak. 50 kiloluk kasada domates sevk ederken oluşan fire oranı, 10 kiloluk  kasadan çok daha fazla oluyor. Ürünün şekline göre kartondan yuvalar yapılacak.  Bunların maliyetleri yüksek değil.  Meyve ve sebzenin türüne göre, kartondan,  köpükten ya da plastikten taşıma standardı olacak." diye konuştu.
 
Tüfenkci, ürünlerin market ve manavlarda da soğutuculu reyonlarda  satılacağını, altyapı çalışması yapılan önlemlerin bir kısmının teşvik  edileceğini de belirterek, "İlgili bakanlıklar çalışıyor. Belirli oranlarda  vergisel anlamda ya da farklı şekillerde destek ve teşvik verilmesi planlanıyor.  Bu düzenlemelerle fire oranlarını düşürmeye çalışacağız." diye konuştu.
 
HAL VASFI TAŞIMAYAN YERLER TOPLAMA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
 
Hazırlıkları yürütülen Hal Yasası'nın da Gıda Komitesinde ele  alınacağını dile getiren Tüfenkci, komitedeki karara göre yasa taslağını ülke  gündemine getireceklerini söyledi.  Tüfenkci, yeni yasa ile hallerin Avrupa  standartlarına taşınacağını ifade ederek, hallerin fonksiyonlarını ve işletme  modelini farklılaştırarak maliyetleri aşağı çekeceklerini  belirtti. Ülkedeki 176  halden 100'ünün, toplama merkezi niteliğinde, çok küçük haller olduğuna dikkati  çeken Tüfenkci, şunları kaydetti: "Buraları hal tanımından çıkarıp toplama merkezi haline getireceğiz.  Diyelim ki Antalya Konaklı'da küçük bir merkez var ama hal olarak geçiyor.  Görevi, Ankara, İstanbul ya da başka ildeki komisyoncuların irtibat noktası  olmak. Hal ve toplama merkezlerinin görev ve yetkileri farklı. Aslında buralar  sadece çiftçiden ürünü alıp büyük işletmeye ve tüccara sevk ediyor. Hal Yasası  ile toplama merkezlerinde paketleme tesislerine teşvik vereceğiz. Böylece ürünün  toplanan merkezlerden belli standartlarla sevk edilmesi sağlanacak. Bunlar hal  kapsamından çıkacağı için maliyetleri de düşük olacak. Bu da ürün fiyatını  etkileyecek. "
 
HALLERDE SADECE SEBZE VE MEYVE SATILMAYACAK
 
Tüfenkci, yine Hal Yasası kapsamında  özel sektörün de hal kurması  önerisini gündeme getireceklerini belirterek, özel sektörün bu işi maliyet  avantajı ile yaparak daha uygun ürün sunmaya çalışacağını dile getirdi.  Türkiye'deki hallerde sadece sebze ve meyve satıldığına dikkati çeken Tüfenkci,  "Avrupa'daki gibi haller, sebze meyve yanında balık, tavuk, et, çiçek ve diğer  gıda ürünlerinin satılacağı merkezler olacak. Dünya standartlarına yaklaşacak.   Modern hallerde, sebze ve meyve ile et de toptan alınıp satılıyor. Toplu işlem  yapılınca lojistik maliyetler ve işletme maliyetleri de düşecek." ifadelerini  kullandı.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, artık her belediyenin istediği yere  hal açılmaması için de şartlarını belirleyen mekanizma getirmek istediklerini de  söyledi. Tüm bu düzenlemelerle üç temel hedefleri olduğuna işaret eden Tüfenkci,  "Üretici kazansın, tüketici kazansın ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın  önlenmesiyle enflasyon oranları aşağı çekilsin." dedi.

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